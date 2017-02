Impegno per assicurare lavoro, sarà lunghissimo ma non ci risparmieremo

Roma, 18 feb. (askanews) - "Dobbiamo essere tutti insieme un po' più ottimisti: mi rendo conto che predicare l'ottimismo è facile, averlo dentro quando c'è incertezza, preoccupazione, angoscia, è molto più difficile. Ma siamo un Paese di risorse, qualità e capacità straordinarie. Se ci mettiamo impegno, onestà, collaborazione possiamo avere risultati". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, chiudendo a Cagliari il suo intervento in un liceo della città dopo aver firmato il primo dei 120 piani per le periferie.

"Con ottimismo - ha detto il premier al termine di un confronto con gli studenti - guardiamo alla possibilità che occasioni di lavoro ci siano, in Italia ma anche fuori per chi vuole andare. Chi vuole trovare occasioni in Italia deve trovarle qui e in modo dignitoso. E' un impegno che non si risolve in quattro e quattr'otto. Sarà un lavoro lunghissimo. Posso assicurarvi che il governo e il presidente del Consiglio su questo si concentreranno senza risparmiare energie".