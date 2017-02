Roma, 18 feb. (askanews) - "Lavoriamo per ricucire alcuni tra i quartieri più importanti, ma lavoriamo anche alla necessità di accorciare le distanze, diffondere il benessere e la qualità in tutto il nostro territorio. C'è molto bisogno di ridurre gli squilibri, ridurre le diseguaglianze e aumentare la qualità". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, oggi a Cagliari per firmare il primo dei 120 piani per la riqualificazione delle periferie italiane. "120 progetti - ha spiegato - che riguardano la riqualificazione di diversi quartieri delle nostre città. E' un impegno preso dal governo. Ne sono stati finanziati già 24, altri 96 saranno finanziati dal Cipe nelle prossime settimane. E' un interessante investimento in parte pubblico ma anche di privati".

"Il senso dell'impegno del governo - ha detto il premier - è evitare la distruzione delle periferie, quartieri che, invece, come dice Renzo Piano, vanno ricuciti, lavorando su ciò che già esiste, rendendoli qualitativamente migliori. Questo significa accorciare le distanze. Siamo attenti a non dimenticare ricchezza e qualità nelle nostre periferie, sociali, geografiche, culturali. Non lasciamo crescere divaricazioni, altrimenti ce ne verrà violenza e preoccupazione".

"Qualità, ambiente e cultura devono abitare le nostre periferie", ha sintetizzato poi Gentiloni in un tweet al termine della sua visita a Cagliari.