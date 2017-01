Le copiose nevigate in Barbagia

Cagliari, 20 gen. (askanews) - Due milioni di euro disponibili da subito per risarcire gli interventi dei comuni legati all'emergenza. La Protezione civile della Sardegna invita i comuni colpiti dalla copiose nevicate dei giorni scorsi a indicare i disagi subiti con la dichiarazione dello Stato di Calamità naturale. Le spese di emergenza effettuate dalle amministrazioni locali sono coperte finanziariamente dalla legge 28, di competenza della Protezione civile.

"I comuni non sono e non verranno lasciati soli". Lo ha detto l'assessore della Difesa dell'Ambiente, Donatella Spano, che ha aggiunto: "Ad oggi, sulla legge 28, esiste un disponibilità immediata di circa 2 milioni di euro che, se necessario, verrà integrata con nuove risorse. Bene hanno fatto i comuni che per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, degli animali e delle cose, si sono avvalsi di strumenti e mezzi messi a disposizione dai privati: tutte queste spese saranno coperte dall'intervento della Regione". (Segue)