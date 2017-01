Roma, 20 gen. (askanews) - Nella tarda mattinata di oggi, un elicottero AB 212 dell'80° Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu, del 15°Stormo dell'Aeronautica Militare, è stato nuovamente chiamato per intervenire in soccorso a due operatori del Corpo Forestale isolati in una zona non raggiungibile dai mezzi terrestri a causa delle abbondanti nevicate.

A seguito dell'attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), l'elicottero è decollato dalla base aerea di Decimomannu alle ore 12:00 con a bordo una squadra del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per raggiungere l'area d'operazioni nella zona del Monte Mamone - Bitti (NU).

Una volta raggiunti e soccorsi i due tecnici, l'equipaggio si è diretto presso il campo sportivo di Bitti dove ha sbarcato i soccorsi. L'attività svolta oggi rientra anch'essa nell'ambito del più ampio dispositivo della Difesa che sta lavorando in stretto coordinamento con la Protezione Civile su tutto il territorio nazionale per far fronte all'emergenza neve che sta interessando tutta l'Italia.