Per ampliamento e ammodernamento Centri Commerciali in Sardegna

Roma, 17 feb. (askanews) - Gallerie Commerciali Sardegna ha avviato un piano di sviluppo da 158 milioni per riqualificare i centri commerciali dell'isola. Da settembre 2016, i 4 centri commerciali Auchan in Sardegna sono di proprietà e in gestione di Gallerie Commerciali Sadegna - Gcs Srl (Gcs), società che fa capo a Gallerie Commerciali Italia (Gci) - filiale italiana di Immochan, società immobiliare di Auchan Holding - e all'imprenditore Sergio Zuncheddu. Le superfici dei relativi ipermercati di proprietà di Auchan.

Con questa nuova parnership "si punta al refurbishment e ammodernamento dei centri commerciali a Olbia, Sassari e Cagliari Santa Gilla, e soprattutto a un'importante ristrutturazione del centro di Cagliari Marconi dove il layout sarà completamente rivisto e la galleria diverrà più funzionale al commercio e alla spesa presso l'ipermercato Auchan. Nel restyling del centro è anche previsto l'aumento del numero e della qualità delle medie superfici a disposizione della clientela nonché la completa riformulazione dell'area ristorazione in chiave moderna, dove il cibo e l'intrattenimento diventeranno un polo i attrazione e non solo una componente di servizio", si legge in una nota.

Al fine di sostenere l'impegnativo piano di investimenti, Gcs, a fine 2016, ha sottoscritto in Intesa Sanpaolo e Unicredit un accordo di finanziamento per complessivi 158 milioni di euro, di cui 40 milioni a sostegno del piano di ampliamento e ammodernamento delle gallerie.

Il pool di banche è stato assistito nella negoziazione da Linklaters, mentre GCS si è avvalsa dell'assistenza di Givanni Pecorella, di Bellini Studio Legale Associato. La società di advisory SAL Service Srl ha agito al fianco dei soci di GCS nell'ideazione e realizzazione della partnership e nell'operazione di rifinanziamento.

"Siamo molto fieri e soddisfatti di poter investire e riqualificare i nostri centri commerciali in Sardegna per elevarli agli standard di eccellenza dell'immobiliare internazionale - dichiara Edoardo Favro, amministratore delegato di GCS - è un nostro dovere proporre strutture di qualità, rinnovate e di ultima generazione, soprattutto in una regione dove i tenant e i clienti, sia abitanti sia turisti, hanno sempre confermato la propria fedeltà. È nostra intenzione, dunque, realizzare proprio in Sardegna il primo esempio concreto di centro commerciale in linea con la nostra Visione 2030, di recente approvata dalla Capogruppo Immochan, che prevede uno standard di centri commerciali tali da 'illuminare' la vita delle persone ogni giorno. Per far questo, investiremo circa 40 milioni di euro, di cui 40 milioni per il centro commerciale di Cagliari Marconi e i restanti 10 per gli altri centri nell'isola. Il centro di Cagliari Marconi, inoltre, dopo l'intenso refurbishment potrà di sicuro candidarsi a uno dei premi internazionali dell'immobiliare commerciale, come centro commerciale dell'anno".

Sergio Zuncheddu ha dichiarato: "L'operazione si inquadra nell'ambito dello storico rapporto, tra il Gruppo Auchan e il Gruppo ImmobilarEuropa, di collaborazione e partnership nella realizzazione di Centri Commerciali in Italia".

Gallerie Commerciali Italia progetta, promuove, sviluppa, commercializza e gestisce centri di proprietà o in affidamento in Italia. Attualmente, GCI opera in 43 centri commerciali, con più di 2.000 mq di superficie affittabile (GLA) e circa 160 milioni di visitatori all'anno. Sull'interno perimetro in proprietà, affitto e gestione, la società ha chiuso il 2016 con circa 170 milioni di euro di ricavi e circa 110 milioni di euro di cash flow lordo, posizionandosi tra i leader dell'immobiliare commerciale in Italia.