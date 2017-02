Roma, 9 feb. (askanews) - A due anni di distanza dall'approvazione in Finanziaria regionale di uno specifico emendamento proposto da Sel, Partito dei Sardi, Rossomori, Centro democratico e Irs, prende il via in Sardegna il progetto per la coltivazione della canapa nei terreni inquinati delle aree industriali del Sulcis-Iglesiente. Lo rende noto

L'Agenzia Agris, alla quale l'assessorato all'Agricoltura ha affidato la predisposizione del progetto e lo studio di fattibilità, è pronta a partire con la sperimentazione. A dare l'annuncio, questa mattina in conferenza stampa, il consigliere regionale di Sel Luca Pizzuto, primo firmatario dell'emendamento.

Lunedì prossimo, alle 14.30, l'iniziativa sarà presentata a Carbonia nella sala Argea di via Lucania.

"E' un opportunità straordinaria per il territorio - ha detto Luca Pizzuto - l'iniziativa ha un duplice obiettivo: bonificare i terreni inquinati, grazie alle proprietà decontaminante della canapa, e riavviare una filiera produttiva in aree industriali molto inquinate".

