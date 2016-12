Roma, 29 dic. (askanews) - "Vista l'enormità dei problemi abbiamo fatto la scelta, di fronte alla sfiducia nei confronti delle istituzioni, di dare un sussulto per poter dire: ce la possiamo fare, che non vuol dire vivacchiare". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo in aula alla Pisana dove è in corso la seduta dedicata al Bilancio 2017. "Questa Manovra vuole dimostrare che è possibile migliorare la condizione esistente provandola a cambiare, anche quando questa è drammatica. Non penso che i risultati raggiunti in questi anni siano figli solo di una maggioranza: 48 emendamenti di opposizione fanno parte del testo che andremo a discutere. Tutti hanno avuto un ruolo politico e positivo" ha aggiunto il governatore. (segue)