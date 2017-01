Roma, 9 gen. (askanews) - Firmato a Roma l'accordo tra Invitalia e Sider-Alloys, la società svizzera interessata allo stabilimento ex-Alcoa di Portovesme, in Sardegna. Lo afferma il coordinatore nazionale siderurgia della Fim-Cisl, Raffaele Apetino, secondo cui l'intesa "consentirà di avviare il 15 gennaio la due diligence della multinazionale svizzera, che si concluderà entro il 15 febbraio. Sider-Alloys si è impegnata a formulare una proposta di acquisto entro il 28 febbraio".

"Con l'avvio della due diligence - sottolinea Apetino - si aggiunge un altro importante tassello nella complicata ricerca di una soluzione industriale alla drammatica vertenza dell'ex-Alcoa per evitare lo smantellamento dello smelter, ormai fermo dal 2012. Ora occorre fare presto e bene, perchè gli ammortizzatori sociali non possono rappresentare la soluzione per chi, in una delle regioni più povere del Paese, cerca lavoro e non assistenza".

L'accordo, aggiunge il sindacalista, "ci auguriamo sia la pista costruttiva che porti finalmente, entro quest'anno, alla cessione e al rilancio dello stabilimento sardo".