Roma, 22 feb. (askanews) - Agea addio. Nasce l'Organismo pagatore regionale in agricoltura. Il via libera è arrivato con delibera approvata oggi in Giunta su proposta del presidente Francesco Pigliaru, assessore ad interim dell'Agricoltura, che dopo la trasmissione del report valutativo da parte di Argea (l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura) e della necessaria modifica del proprio Statuto ha presentato il progetto all'attenzione dell'Esecutivo.

"Siamo di fronte a una svolta storica sul panorama della gestione finanziaria degli aiuti in agricoltura in Sardegna. Una svolta che ci impone responsabilità nuove e sfide importanti sul governo delle risorse per il futuro del nostro agroalimentare". Così il presidente Pigliaru che ha aggiunto: "L'Organismo pagatore regionale in agricoltura è un altro impegno che abbiamo rispettato con i sardi e in particolare con pastori e agricoltori. Passo dopo passo il lavoro intrapreso in questi anni inizia a dare i risultati attesi. Le riforme importanti vanno costruite con i tempi giusti, con il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse e con la messa a sistema delle idee e delle esperienze migliori".(Segue)