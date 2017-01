Roma, 11 gen. (askanews) - La Sardegna ha un nuovo e aggiornato "Piano per la qualità dell'aria ambiente" approvato su proposta dell'assessora dell'Ambiente, Donatella Spano. L'ultimo Piano analogo risale al 2005.

QUADRO NORMATIVO MUTATO. "La situazione della qualità dell'aria in Sardegna è positiva - spiega l'assessora Spano - e i monitoraggi lo confermano. Questo non significa che non dobbiamo fare ancora meglio, anche alla luce dei nuovi obiettivi di efficienza energetica e Green economy e a seguito del mutato quadro normativo. Il decreto legislativo in materia, del 2010, prevede che si individuino le misure che intervengono sulle principali sorgenti di emissione e che vengano ridotti i livelli degli inquinanti, così da perseguire il raggiungimento degli standard legislativi e preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile".

MONITORAGGIO. La Regione valuta annualmente la qualità dell'aria ambiente, utilizzando la rete regionale di monitoraggio e riscontrare eventuali situazioni di superamento dei valori limite di legge, dei valori obiettivo ecc. dei parametri inquinanti. La normativa vigente prevede che, nel caso in cui nelle zone o agglomerati si verifichino una o più situazioni di superamento dei valori limite o dei valori obiettivo, la Regione adotti un piano che preveda delle misure volte alla riduzione delle emissioni delle principali fonti di inquinamento così da rientrare nei valori.

DATI RECENTI. I dati più recenti registrati dalla rete regionale di monitoraggio, elaborati e pubblicati nella relazione annuale di qualità dell'aria (anno 2015) confermano la necessità di attenzione su alcuni parametri, in particolare in alcune zone e agglomerati.(Segue)