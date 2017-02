Sanità, Italia 22ma in Europa. Rbm: assicurazione secondo pilastro

Roma, 1 feb. (askanews) - "L'avvio di un Secondo Pilastro Sanitario non può continuare ad essere considerato un tema relativo al Welfare contrattuale, ma va valutato come una garanzia fondamentale per garantire il mantenimento della sostenibilità sociale del Sistema Sanitario del Nostro Paese". A parlare così è Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di RBM Assicurazione Salute, da tempo occupato a portare avanti la sua "crociata" della Compagnia a supporto del Servizio Sanitario Nazionale, commentando i risultati dell'indagine annuale di Health Consumer Powerhouse. Secondo l'indagine EHCI 2016 - che si basa sull'analisi di 6 aree (Diritti dei pazienti e informazione, accesso alle cure, risultati trattamenti, gamma servizi, prevenzione e l'uso di prodotti farmaceutici) valorizzate in base ai dati statistici sanitari ufficiali ed alle valutazioni dei cittadini - la Sanità Italiana si posiziona al 22° posto in Europa lontana non solo da Paesi Bassi, Svizzera e Norvegia che si collocano sul podio, ma anche dai Paesi tradizionalmente adottati a confronto come la Germania (settima), la Francia (undicesima) ed il Regno Unito (quindicesimo).

A confermare questo quadro poco lusinghiero per il nostro Paese anche il 14esimo Rapporto Annuale "Ospedali & Salute" del 2016 Ermeneia e AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) che evidenzia come nel nostro Paese stia crescendo costantemente il numero di cittadini che rinunciano alle cure per effetto di un trend che combina la progressiva riduzione dei servizi sanitari effettivamente accessibili per i cittadini con il costante incremento costante dei costi per le cure a carico delle famiglie. Dal 2009 al 2014, sottolinea il rapporto, è stato tagliato il 9,2% dei posti letto e il 26% degli italiani si è trovato costretto, prevalentemente per motivi economici, a rinviare o a differire le cure di cui aveva bisogno.

"L'Italia investe molto meno in sanità rispetto agli altri Paesi del G7 - sottolinea Vecchietti -. È necessario programmare quanto prima una manutenzione straordinaria del sistema sanitario per migliorare i servizi e garantire nuovi investimenti. Anche per questo è fondamentale preparare un percorso credibile per l'avvio di un Secondo Pilastro Sanitario che, governando la spesa sanitaria privata, possa alleggerirne il carico per le famiglie urne re-immettere, contestualmente, nuova linfa (finanziaria) nel sistema".(Segue)