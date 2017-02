Roma, 23 feb. (askanews) - La Conferenza delle Regioni ha raggiunto all'unanimità l'intesa sul riparto del fondo sanitario nazionale che per quest'anno ammonta a quasi 113 miliardi di euro. Il totale che emerge da questa tabella non comprende infatti gli accantonamenti, le risorse vincolate agli obiettivi di piano e le risorse finalizzate (che saranno ripartite in una fase successiva) e che portano l'ammontare complessivo a poco meno di 113 miliardi.

Ecco la proprosta di riparto:

PIEMONTE 8.083.133.698

VALLE D'AOSTA 230.419.399

LOMBARDIA 17.963.680.824

BOLZANO 912.904.617

TRENTO 958.972.554

VENETO 8.840.927.263

FRIULI 2.251.328.925

LIGURIA 3.053.746.074

EMILIA-ROMAGNA 8.093.292.447

TOSCANA 6.876.394.382

UMBRIA 1.640.284.997

MARCHE 2.831.873.891

LAZIO 10.505.576.659

ABRUZZO 2.403.202.281

MOLISE 574.188.201

CAMPANIA 10.254.024.529

PUGLIA 7.240.852.374

BASILICATA 1.052.380.229

CALABRIA 3.501.227.134

SICILIA 8.959.427.683

SARDEGNA 2.990.633.534

TOTALE 109.218.471.696