Roma, 14 feb. (askanews) - E' svolta green anche a San Valentino con la tendenza verso stili di vita piu' sostenibili che contagia il giorno piu' romantico dell'anno con ben 8 milioni di italiani che tornano ad acquistare fiori e la ricerca di ricette piccanti al naturale nei menu della cena romantica, dentro o fuori le mura domestiche. E' quanto emerge dall'indagine del sito www.coldiretti.it dal quale si evidenzia che piu' della metà degli italiani ha deciso di non regalare niente di materiale. Quasi un italiano su tre (30%) regala fiori che - sottolinea la Coldiretti - si affermano come l'omaggio preferito tra quanti hanno scelto di cogliere l'occasione della ricorrenza per fare un regalo al partner. Tra i doni gettonati si registrano, a seguire, i capi di abbigliamento (27%), cioccolatini o altri dolciumi (23%) ma c'è anche un 20% che si impegna nell'acquisto di un gioiello o di un altro oggetto di valore. Ma la ricerca della naturalità riguarda anche la tavola con il boom delle ricette e dei prodotti che almeno secondo la tradizione della cucina popolare garantiscono miracolose proprietà afrodisiache e contribuiscono a rendere più stuzzicante la cena di San Valentino che resta un appuntamento irrinunciabile per molte coppie.(Segue)