Roma, 15 gen. (askanews) - Anche i commercianti confermano le stime del Codacons sull'andamento dei saldi di fine stagione."Ieri Confesercenti e oggi Federmoda hanno confermato i dati del Codacons sull'andamento delle vendite durante i saldi - spiega il presidente dell'associazione dei consumatori Carlo Rienzi - Nei giorni scorsi, infatti, la nostra associazione, che monitora presenze dei consumatori e livello degli acquisti nelle principali città italiane, ha evidenziato come il maltempo abbia influito pesantemente quest'anno sull'afflusso di consumatori a caccia di affari nei negozi".

Un effetto che, tuttavia, si è sentito maggiormente nelle regioni del sud Italia, come Puglia, Campania e Sicilia, dove il freddo ha spinto le famiglie a rimanere a casa. "Le vendite durante gli sconti di fine stagione - aggiunge il Codacons - quindi, non hanno registrato finora alcuna impennata, e gli acquisti sono in linea con lo scorso anno solo per outlet, boutique d'alta moda e grandi centri commerciali. Diverso il caso delle periferie e dei piccoli negozi che, complice il maltempo, a Roma come nelle città del centro-sud stanno registrando una riduzione delle vendite rispetto al 2016", conclude Rienzi.