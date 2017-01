Roma, 17 gen. (askanews) - L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna in prima linea con la Conferenza delle Assemblee regionali, parlamentari della Repubblica e associazioni impegnate nella cooperazione insieme per sostenere a livello internazionale la ripresa dei negoziati in favore della causa del popolo Saharawi. La popolazione del Sahara occidentale è in attesa da oltre 25 anni del referendum di autodeterminazione dal Marocco, previsto in numerose risoluzioni dell'Onu. I negoziati sollecitati dalle Regioni italiane riguardano anche l'ampliamento della missione di pace Onu Minurso che monitora il rispetto dei diritti umani.

L'appello è stato formalizzato in un documento indirizzato al Governo italiano, presentato nell'ambito del convegno "Saharawi, quali prospettive", che si è svolto ieri a Roma nell'Auletta dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, alla presenza di numerosi esponenti dei Consigli regionali e di Comuni ed esponenti del mondo associativo che da anni collaborano a progetti di cooperazione nei campi profughi Saharawi e di accoglienza in Italia di bambini saharawi per un periodo di vacanza e di controllo medico. Presenti anche numerosi ambasciatori di Paesi dell'Unione Africana e non solo.

A presentare il documento i tre primi firmatari: Stefano Vaccari, senatore e presidente dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi, Franco Iacop, Coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome e presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, istituzione attenta al problema Saharawi con un intergruppo che nel marzo scorso ha visto anche visitare alcuni territori "liberati".

Il nostro Paese- ha sottolineato il senatore Stefano Vaccari - ha una lunga storia di amicizia con il popolo Saharawi, fondata sui valori della solidarietà e dell'accoglienza, e testimoniata dal lavoro della diplomazia, dalle risoluzioni adottate dal Parlamento, dai progetti di cooperazione, di accoglienza e di scambio culturale che coinvolgono Regioni, Comuni e organizzazioni della società civile. Ecco perché - ha spiegato il senatore modenese - la presenza dell'Italia, per tutto il 2017, nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, in qualità di membro non permanente, può rappresentare una importante occasione per sostenere l'attuazione di quanto previsto in numerose risoluzioni dell'Onu sulla questione Saharawi. L'Italia - ha sottolineato - è una convinta sostenitrice delle azioni di peacekeeping e per l'estensione delle missioni di pace dell'Onu riteniamo che gli obiettivi che indichiamo nel documento possano essere assunti dal nostro esecutivo in quest'anno di mandato al Palazzo di vetro".(Segue)