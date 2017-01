Roma, 20 gen. (askanews) - Proseguirà anche stanotte, "con particolare attenzione alle misure per garantire la sicurezza degli operatori in un contesto tecnico particolarmente complesso", l'impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso all'hotel Rigopiano nel comune di Farindola, in provincia di Pescara. E' quanto rende noto la Protezione Civile. Finora - aggiunge - gli sforzi delle squadre hanno consentito di portare in salvo cinque persone, tra cui 4 bambini, nella giornata di oggi. Altre cinque persone in vita sono state individuate, e si sta lavorando per estrarle grazie alla professionalità e all'impegno delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile; a queste si aggiungono le due persone soccorse ieri, che si trovavano all'esterno della struttura alberghiera.

È salito invece a sette il bilancio provvisorio delle vittime di questi giorni, tutte in Abruzzo: cinque per cause legate al maltempo e i due corpi senza vita recuperati all'hotel Rigopiano. Nella giornata di oggi sono state raggiunte, anche grazie all'impiego di venti elicotteri, numerose frazioni isolate per portare assistenza o per allontanare le persone in situazioni di rischio, attività che proseguirà secondo le esigenze anche nelle prossime ore.