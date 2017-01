I cinque ancora intrappolatui ma in contatto coi soccorritori

Roma, 20 gen. (askanews) - La Prefettura di Pescara renderà noti i nomi delle cinque persone ancora intrappolate sotto le macerie dell'hotel Riugopiano ma in contatto con i soccorritori. Fra loro, a quanto si apprende, Giorgia Galassi e il marito Vincenzo Forti. Secondo quanto riferisce il sito Fb di Radio G Giulianova, dai primissimi momenti in stretto contatto con gli uomini al lavoro, Giorgia avrebbe risposto ai soccorritori che chiamavano durante gli scavi per sapere se ci fosse qualcuno sotto i detriti: "Sono Giorgia Galassi e sono viva!" avrebbe gridato.

Sulla lista della Prefettura dovrebbe figurare anche il nome del giovane di Monterotondo, alle porte di Roma, dato fra i dispersi.