Roma, 29 dic. (askanews) - su proposta del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, oggi il Consiglio dei Ministri ha nominato Donato Monaco, generale di brigata del Corpo Forestale dello Stato, Commissario unico per le discariche abusive. Il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di circa 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di oltre 42 milioni di euro per la mancata esecuzione della sentenza di condanna del 26 aprile 2007 da parte delle Amministrazioni comunali e regionali, all'interno del cui territorio ricadono le discariche non in regola con la direttiva rifiuti.

Dopo varie interlocuzioni con la Commissione Europea, la situazione è la seguente: 54 discariche abusive comunicate alla CE il 2 giugno 2015: 15 espunte; 38 discariche abusive comunicate alla CE il 2 dicembre 2015: 30 espunte; 24 discariche abusive comunicate alla CE il 2 giugno 2016: 22 espunte; 40 discariche abusive comunicate alla CE il 2 dicembre 2016: in attesa di riscontro da parte della CE.

Ad oggi, in attesa degli esiti della verifica della documentazione che l'Italia ha trasmesso il due dicembre di quest'anno su 40 discariche per le quali è avviata la sostanziale chiusura di infrazione, rimangono in procedura di infrazione 133 discariche abusive pari a una sanzione semestrale di 27,8 milioni di euro.(Segue)