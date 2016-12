Roma, 22 dic. (askanews) - Via libera dalle Regioni all'accordo con il governo che proroga per il 2017 l'attività dei centri dell'impiego con il finanziamento che copre il personale a tempo indeterminato e gli oneri di funzionamento.

"Sono soddisfatto - ha detto il presidente Stefano Bonaccini - per il sì unanime della Conferenza delle Regioni ad estendere al 2017 l'accordo che interviene per finanziare uno dei gangli fondamentali delle politiche attive per il lavoro. Si risponde così alle esigenze dei lavoratori impiegati nei centri per l'impiego e si garantisce un servizio fondamentale per i cittadini. L'accordo prevede che le risorse previste siano per due terzi a carico del governo e un terzo a carico delle Regioni. Nello specifico, quindi, l'impegno delle Regioni sarà di 70 milioni per il personale e di 15 milioni di spese per il funzionamento. E' nostra intenzione poi presentare al Governo per il decreto 'milleproroghe' - ha concluso Bonaccini - una richiesta di emendamento per prorogare anche i lavoratori a tempo determinato".

