Roma, 23 gen. (askanews) - Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e "particolare rilievo ha assunto la discussione sulla semplificazione alle procedure che deve assolutamente essere prevista in casi di emergenze continue e sovrapposte e di aiuto a che si trova in difficoltà", ha detto Franco Iacop, Coordinatore della Conferenza.

All'ordine del giorno c'erano alcune tematiche legate alla programmazione per il 2017, oltre che alla chiusura del 2016, ma inevitabilmente la discussione si è concentrata sulle emergenze legate al sisma in Italia centrale ed al maltempo che sta flagellando l'intero Paese. Dopo aver espresso i sentimenti di solidarietà alle popolazioni colpite e di vicinanza ai soccorritori "ci siamo voluti soffermare - ha spiegato Iacop, Coordinatore della Conferenza - sui progetti che vogliamo materialmente supportare grazie ad una raccolta di fondi presso tutti i Consigli regionali, e sul percorso interistituzionale che abbiamo avviato con il Parlamento per la mappatura e la razionalizzazione della legislazione legata alle emergenze". (Segue)