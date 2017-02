Roma, 22 feb. (askanews) - Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni per domani alle 10.

All'ordine del giorno i punti che saranno affrontati nel corso della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni, convocate dal ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, per lo stesso giorno, 23 febbraio, rispettivamente alle 14 e alle 14.30 (a palazzo Cornaro, in via della Stamperia 8). Nel corso della riunione della Conferenza delle Regioni saranno affrontati anche altri temi, fra cui:

Trasporti - a) trasporto pubblico locale sovraregionale: anomalie tariffarie trasporto pubblico interregionale su ferro; b) valutazioni sullo schema di regolamento contenente le linee guida per la redazione dei nuovi piani regolatori di sistema portuale in attuazione del decreto legislativo 169/2016; ambiente

- incontro con il Presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, Bernardo De Bernardinis e il Presidente delle Agenzie regionali protezione ambientale (Arpa), Luca Marchesi sulle problematiche relative all'attuazione della Legge 132 del 28 giugno 2016; salute

Proposta delle Regioni per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017;- valutazioni in merito al disegno di legge recante, "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" - (S 2383), da rappresentare alle commissioni Agricoltura e territorio, ambiente, beni ambientali del Senato. Gli ordini del giorno integrali delle Conferenza delle Regioni, Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni sono pubblicati nella sezione "Conferenze" del sito www.regioni.it. governo del territorio