Roma, 10 feb. (askanews) - "Considero molto importante la decisione del Consiglio dei Ministri che apre la strada ad una riduzione dei tempi per il riconoscimento del diritto di asilo e, soprattutto, per quelli relativi ai ricorsi in caso di negazione del permesso di soggiorno. E' una richiesta avanzata da tempo dalle Regioni, e costituisce un tassello fondamentale per una gestione dell'emergenza migranti in termini di maggiore sicurezza". Lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, apprezzando l'iniziativa intrapresa dal Ministro dell'Interno, Marco Minniti.

"Ma soprattutto è davvero apprezzabile il metodo scelto dal Ministro quando parla di un grande patto strategico tra Stato, Regioni ed Enti locali. Sono al lavoro dei gruppi tecnici con rappresentanti del Ministero, delle Istituzioni regionali e degli Enti locali per definire le linee guida e le modalità operative di questo patto. Stiamo sulla strada giusta ed ora è importante, anzi è fondamentale, fare squadra in Europa - ha concluso Bonaccini - perché Bruxelles capisca che l'impegno dello Stato, delle comunità regionali e locali italiane di fronte all'emergenza migranti non può in alcun modo essere disconosciuto".