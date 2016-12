Roma, 26 dic. (askanews) - Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è impegnata ai piedi del gruppo montuoso del Libro Aperto, in località Rivoreta, al confine tra la Toscana e l'Emilia Romagna, nella ricerca di un gruppo di 15 scout che risultano dispersi per cause ancora imprecisate.