Roma, 26 gen. (askanews) - Il turismo cresce in Puglia e il sistema produttivo si adegua moltiplicando l'offerta. Sono già 338 le richieste di investimenti ammesse a finanziamento dalla Regione Puglia con i Pia Turismo (Programmi integrati di agevolazione) e il Titolo II Turismo a dicembre 2016. Gli investimenti raggiungono i 300 milioni di euro movimentando occupazione a regime, cioè a progetti ultimati, per più di 3.600 unità (tra vecchi e nuovi occupati). A darne notizia l'assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone: "La domanda turistica - spiega - è un potente motore economico perché alimenta l'offerta che a sua volta cresce stimolata dalle agevolazioni regionali. Stiamo sostenendo un'importante fonte di sviluppo con una spesa in termini di risorse pubbliche di 119 milioni di euro. A tanto ammontano le agevolazioni richieste dalle imprese con questi due incentivi, ma si tratta di risorse che generano investimenti per tre volte tanto, senza contare il fatto che in un arco di tempo inferiore a due anni abbiamo già superato (per più di 30 milioni di euro) il valore dei progetti di Pia Turismo e Titolo II Turismo della passata programmazione che pure movimentarono più di 269 milioni di investimenti".(Segue)