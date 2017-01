Brindisi, 2 gen. (askanews) - Aveva organizzato in casa un vero e proprio bazar della droga il ventisettenne di Fasano arrestato dalla polizia del Commissariato di Ostuni al termine di una articolata e complessa operazione antidroga. Sequestrati 800 grammi di marijuana, 70 grammi di eroina, 50 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, danaro provento dello spaccio e materiale per il confezionamento delle singole dosi per una somma totale di 1.800 euro. L'uomo, ora rinchiuso nel carcere di Brindisi, era noto alla polizia per precedenti anche specifici. Nel corso dell'operazione, denunciato anche un ostunese per violazione del tenore della Sorveglianza Speciale.