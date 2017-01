Bari, 4 gen. (askanews) - Nei prossimi giorni in III Commissione sarà discusso il Piano di Riordino ospedaliero voluto dal Governo Emiliano. Si prevede un'aspra battaglia, soprattutto a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 275 che nega agli enti pubblici la possibilità di opporre l'obbligo della previsione del pareggio di bilancio alle esigenze dei cittadini in relazione ai diritti costituzionalmente garantiti come quello alla salute. I consiglieri M5S alla luce di questa sentenza promettono battaglia in commissione ricordando ad Emiliano come anche questo piano di riordino ospedaliero sia stato redatto sulla base di dati puramente economici e non sulla domanda di salute del territorio.

"La Corte Costituzionale - dichiarano i consiglieri regionali M5S Marco Galante, Gianluca Bozzetti, Grazia Di Bari, e Antonella Laricchia - ha finalmente sancito che il pareggio di bilancio non può considerarsi un ostacolo verso la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti e quindi rafforza l'idea, da noi sostenuta da sempre, secondo cui non si può subordinare la salute dei pugliesi all'esigenza di far quadrare i conti. Adesso nessun Governo, compreso il governo Emiliano che ha redatto un piano ospedaliero sulla base di dati economici bypassando i dati epidemiologici del territorio, potrà asserire che non ci sono fondi per garantire i diritti fondamentali del cittadino. Lo stesso dicasi per i Direttori Generali in ambito sanitario che avallano senza batter ciglio questa posizione, senza prendere in considerazione il beneficio a lungo termine che deriverebbe dall'investimento di fondi a garanzia del corretto funzionamento delle strutture pubbliche oggi destinate in gran parte alla chiusura". (segue)