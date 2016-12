Roma, 21 dic. (askanews) - "È una giornata particolarmente felice. Oggi manteniamo un impegno che per me e la mia Giunta rappresenta uno degli atti più importanti della legislatura. Per 9500 pugliesi sono partite le comunicazioni di ammissione al ReD. Mentre l'economia italiana è ancora in uno stato di difficoltà, noi concretizziamo una misura necessaria per il sostegno e il reinserimento di migliaia di cittadini". Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha annunciato stamane l'invio, nel pomeriggio di oggi, delle prime comunicazioni di ammissione al ReD, ovvero Reddito di Dignità. Con un sms e una mail, infatti, la Regione Puglia informa oggi i primi 9.500 cittadini pugliesi di essere stati ammessi al ReD, la misura contro la povertà che il governo regionale ha messo in campo all'avvio della legislatura e che rappresenta una delle pietre miliari del programma del Presidente Emiliano. (Segue)