Bari, 24 feb. (askanews) - "Un atto concreto per festeggiare l'8 Marzo", è quanto in una nota chiede il consigliere regionale (Gruppo Ap), Gianni Stea invitando il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a trasformare in realtà "la proposta di legge, da me presentata mesi fa, sul contributo economico per l'acquisto di parrucche per donne affette da patologie tumorali e costrette a ricorrere a cicli di chemioterapia". "Da colloqui informali avuti con lo stesso presidente Emiliano e con il direttore della Asl Bari, Vito Montanaro, ho avuto modo di apprezzare il loro impegno in tal senso. Sono quindi fiducioso che adesso potremo far divenire realtà questo piccolo gesto che potrà portare a grandi risultati", aggiunge Stea che spiega gli obiettivi della pdl che potrebbe essere calendarizzata per il Consiglio regionale del prossimo 7 marzo, in modo da diventare atto concreto in occasione della Festa della Donna.

