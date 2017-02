Torino, 27 feb. (askanews) - "Non cederemo alla tentazione del processo mediatico, soprattutto per rispetto della Sezione Disciplinare del Csm che giudicherà il mio assistito, ma, quale difensore, auspico che altrettanto facciano coloro che esercitano pubbliche funzioni, tra i quali i magistrati formalmente e legittimamente impegnati sul piano politico, non potendo sfuggir loro - nella specie all'onorevole Ferranti- la doverosità della riservatezza e l'inopportunità di interventi su affari in corso di trattazione e non definiti con provvedimenti non più soggetti ad impugnazione". Lo ha dichiarato in una nota il procuratore di Torino Armando Spataro.

Spataro è difensore davanti al Csm del magistrato e presidente della regione Puglia Michele Emiliano, dopo l'intervista a Repubblica della presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, Donatella Ferranti, anche lei una toga eletta nelle file del Pd, secondo la quale Emiliano deve scegliere tra la guida del Pd e la magistratura, sottolineando che già i ruoli ricoperti a livello locale nel Pd sono censurabili dal Csm.

"Al di là della legittima espressione delle proprie opinioni" replica Spataro, ricordando che la discussione del caso avverrà il 3 aprile prossimo dinanzi alla Sezione Disciplinare del Csm, Ferranti "ha ritenuto di entrare nel merito dell'accusa disciplinare elevata nei confronti del dr. Emiliano, motivandone il fondamento persino con citazioni giurisprudenziali".