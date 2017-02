Puglia, sopralluogo di Emiliano in tre ospedali

Roma, 4 feb. (askanews) - Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato oggi a un sopralluogo negli ospedali di Molfetta, Terlizzi e Corato, in vista della decisione su dove costruire l'ospedale unico di primo livello dell'area del nord barese.

"Bisogna andare a vedere con i propri occhi le cose - ha dichiarato il governatore -, non si può lasciare solo alle carte o ai racconti degli altri la decisione. Il presidente può, insieme ai suoi esperti, condurre un'istruttoria per stabilire in termini obiettivi e quindi convincenti per tutti, quale sia la struttura che con maggiore facilità possa accogliere i servizi che costituiranno poi l'ospedale di primo livello".

"L'ospedale di primo livello - ha aggiunto - è impegnativo, ma consente di mettere insieme tutte le energie, il personale, i macchinari e anche il denaro necessario a far funzionare meglio la sanità di quest'area. Ci siamo accorti - detto chiaramente - che abbiamo tre ospedali sostanzialmente sottoutilizzati e questo non ce lo possiamo più permettere, è evidente. Quindi l'idea dell'accorpamento per quello che posso avere constatato con i miei occhi viene confermata come una idea valida. Quale dei tre diventerà l'ospedale di tutti, questo lo vedremo anche a seguito di un esame tecnico che verrà avviato tra pochissimi giorni".

(Segue)