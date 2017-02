Roma, 15 feb. (askanews) - Prodotti Ict innovativi per la manifattura sostenibile, applicazioni per i droni e caschi a comandi vocali e display integrati. A queste tecnologie sono dedicati i prossimi investimenti delle imprese Fincons e Sipal due società per azioni, una svizzera e l'altra torinese, che stanno investendo rispettivamente a Bari e Grottaglie. I due Contratti di programma tra Regione Puglia e imprese sono stati sottoscritti oggi a Bari nella sede dell'assessorato allo Sviluppo economico.

Valgono complessivamente 15 milioni di investimenti di cui 7,8 milioni le agevolazioni richieste e 203 i lavoratori a regime (tra vecchi e nuovi occupati).

Presente alla sottoscrizione l'assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone: "Con questi progetti facciamo un salto reale nel futuro e nell'industria 4.0 perché le imprese puntano la stragrande maggioranza dell'investimento su ricerca e sviluppo. Fincons, che è un'eccellenza nazionale nel settore dei media, realizzerà prodotti Ict che sfruttando tecnologie innovative ed ecosostenibili aiuteranno le aziende manifatturiere a trasformarsi in fabbriche intelligenti. Ho visitato di recente l'azienda rendendomi conto di persona del grande potenziale che ha per la Puglia". (Segue)