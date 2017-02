Roma, 8 feb. (askanews) - La seconda Commissione consiliare presieduta da Cosimo Borraccino, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione di De Leonardis (AP) e Perrini (DIT) e il voto contrario di Gatta (FI), in merito alla presa d'atto del Regolamento regionale contenenti le "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado , dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale". Ai lavori ha partecipato anche l'assessore alle risorse umane Antonio Nunziante che ha preso atto della decisione condizionata a cui è giunta la Commissione nel pronunciarsi sul Regolamento, scaturita dall'impegno assunto dal rappresentante del governo di prendere in considerazione le osservazioni avanzate dal consigliere del Pd Marco Lacarra.

La Commissione prima di passare all'esame del Regolamento ha audito nel merito i rappresentanti sindacali della Funzione pubblica (Uil, Cisl e Cisal) e dell'Associazione nazionale dei Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia municipale, i quali hanno fornito dei contributi scritti facendo prevalere la necessità di apportare delle modifiche in merito ai tempi e modalità di adeguamento dei mezzi e degli strumenti operativi, chiedendo di rivedere i riferimenti da cui emergerebbero conflittualità in sede di attribuzione dei nuovi distintivi di grado, che mirano a distinguere il ruolo e la funzione e il riconoscimento della sovra ordinazione funzionale all'anzianità di servizio.

L'unica sigla sindacale a difendere l'impianto del regolamento è stata la Cisal, rilevando l'importanza del lavoro svolto in sede di Comitato paritetico ai fini della redazione del Regolamento sulle uniformi, distintivi di grado, dei mezzi e strumenti in dotazione alla polizia locale.