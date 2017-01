Roma, 23 gen. (askanews) - "Non temo il giudizio del Csm al quale mi rimetto con fiducia": così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento al procedimento disciplinare avviato dal Consiglio superiore della magistratura nei suoi confronti in quanto "magistrato" iscritto a un partito politico.

"Sono l'unico magistrato nella storia della Repubblica italiana eletto democraticamente dal popolo come Presidente della Regione, al quale la Procura generale della Cassazione contesta l'iscrizione ad un partito politico, nonostante non svolga le funzioni di magistrato da 13 anni causa l'espletamento di mandato elettorale", ha spiegato il presidente della regione, aggiungendo: "In questi 13 anni ho sempre fatto politica all'interno di formazioni politiche assimilabili a partiti politici, prima liste civiche e poi nel Pd a partire dal 2007".(Segue)