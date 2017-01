Roma, 25 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla seduta del Consiglio regionale sui Consorzi di Bonifica, che si è chiusa ieri notte con il voto compatto della maggioranza di centrosinistra, ha dichiarato: "La minoranza del M5S, Forza Italia e Cor - incapace di formulare proposte condivise, frammentata in centinaia di emendamenti ostruzionistici tutti respinti - è stata contenuta dalla compattezza della maggioranza evitando che il loro ostruzionismo impedisse di approvare il provvedimento nei tempi previsti. Privi di argomenti, hanno abbandonato la battaglia rimanendo in pochissimi in aula ad assistere alla loro disfatta. Dopo anni di delirio da parte della vecchia politica che aveva determinato un buco finanziario di quasi 230milioni di euro, abbiamo posto le premesse per rimettere in piedi i Consorzi di Bonifica che assicurano l'acqua alla nostra agricoltura. Si tratta di una rivoluzione che oggi ha inizio tutelando le aziende agricole e le casse della Regione Puglia messe a rischio dalla dissennata gestione del passato. Grazie a tutti i Consiglieri Regionali del centrosinistra per l'ottimo lavoro svolto. Siamo una grande squadra".