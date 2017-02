Roma, 3 feb. (askanews) - "La complessità che abbiamo di fronte va semplificata non a parole, ma nella normativa, e nel contatto permanente tra istituzioni e cittadini. Le istituzioni, siano esse rappresentate da un deputato, da un presidente di regione, da un sindaco, devono mantenere sempre questo contatto al servizio delle persone". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo questa mattina a Bari, sede Confindustria, all'incontro su Industria & facility management: mercato, regole, innovazione del settore dei servizi integrati in Italia. "Esserci di persona - ha detto Emiliano - significa avere diretta informazione su tutta la catena di governo. La credibilità, qualunque attività si svolga, scaturisce dal nesso tra ciò che si dice e ciò che si fa. E per questa ragione ringrazio particolarmente l'on. Dario Ginefra per avere organizzato con Confindustria Bari BAT questa preziosa occasione di confronto". "Fin da quando ero sindaco - ha aggiunto -, ho sempre cercato di evitare limiti alla concorrenza che frenassero l'impegno delle aziende locali assoggettandole a centrali di acquisto nazionali che, lungi dal far conseguire risparmi alla pubblica amministrazione, hanno consentito ad alcune grandi aziende europee, attraverso il subappalto, di appropriarsi di valori senza la dovuta contropartita di lavoro. Intese in questo modo, le centrali di acquisto danneggiano la concorrenza". (Segue)