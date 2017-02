Roma, 27 feb. (askanews) - "La Regione Puglia è pronta a sostenere un piano di formazione e riqualificazione dei dipendenti Ilva in caso di accordo per la cassa integrazione. A tal fine, a supporto dell'ammortizzatore sociale, è pronta ad istituire un tavolo tecnico regionale con l'azienda e i sindacati per accertare la candidabilità dell'IIva ai bandi già attivi in regione". Lo ha dichiarato, con una nota, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Qualora così non fosse - ha aggiunto il governatore - siamo pronti ad attivare un bando ad hoc costruendo insieme il percorso con le parti e rendendo così esigibile un pacchetto integrato a sostegno dei lavoratori. Resta comunque inteso che il contributo anche economico della Regione Puglia rimane a disposizione degli operai dell'Ilva per le loro necessità".