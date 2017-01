Roma, 17 gen. (askanews) - La fusione Gesac-Aeroporto di Puglia è ancora soltanto un'ipotesi. Il governatore Michele Emiliano ha risposto in questo senso a un'interrogazione urgente a firma del consigliere regionale Borraccino con la "richiesta di chiarimenti" sulla questione.

Il presidente Emiliano ha ribadito che è stata già discussa in Commissione e quindi sono confermate le parole che il Capo di Gabinetto, avvocato Stefanazzi ha dichiarato nel corso dell'audizione.

Il consigliere Borraccino ha espresso le sue preoccupazioni circa "l'opportunità della fusione, un'opportunità che dal nostro punto di vista non è conveniente con Napoli Capodichino, perché Napoli Capodichino GESAC è gestita da un fondo finanziario, F2I che rappresenta il salotto buono della finanza italiana, che è rappresentato da UniCredit, da Intesa, dalla Fondazione della Cassa di risparmio delle Province lombarde, che è rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti dello Stato e da alcune banche internazionali".

Per il presidente Emiliano si tratta di "preoccupazioni del tutto infondate. Non c'è nessun progetto concreto di questo genere. Che due società interloquiscano tra loro è un fatto assolutamente fisiologico. Dopodiché, io non sono informato di nessun particolare progetto di questo tipo. Sotto questo aspetto, la tranquillizzo totalmente: non c'è nessun progetto concreto, come credo sia stato detto moltissime volte. Semmai ci sarà un progetto concreto, sarò io a illustrarlo in Consiglio regionale".