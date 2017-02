Roma, 8 feb. (askanews) - "Il colloquio di questa mattina è stato molto positivo. Abbiamo discusso nel merito senza frapporre questioni di principio a questioni che invece costituiscono l'interesse generale". Lo ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al termine dell'incontro col ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Per Emiliano è comunque "un miracolo che si sia ricominciato a discutere con il Governo".

"Dopo quasi 18 mesi di mio governo della Regione Puglia - ha continuato il Presidente - si è riaperto il dialogo con Palazzo Chigi e di questo non posso che essere contento. Il Governo ha compreso l'importanza del processo di decarbonizzazione. Ovviamente il ministro Calenda ha precisato che questo aspetto non deve in nessuna maniera scoraggiare i possibili acquirenti dello stabilimento. E su questo abbiamo assolutamente condiviso. Mi auguro che entrambe le cordate, che si stanno accingendo a formulare le offerte di acquisto dell'Ilva, possano inserire nei loro progetti di medio e lungo periodo, il processo di decarbonizzazione in modo tale di mettere in sicurezza definitiva lo stabilimento. Questo peraltro, dal mio punto di vista, sarà indispensabile dal momento che con l'attuale sistema produttivo, l'Ilva non può superare i 5 milioni di tonnellate di produzione l'anno. E per farlo si dovrà per forza integrare il ciclo con forni elettrici e preridotto".(Segue)