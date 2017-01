Roma, 9 gen. (askanews) - "Ho rassicurato il sindaco in merito al sostegno che tutti gli stiamo dando per superare questo difficIle momento. In particolare gli ho comunicato che chiederemo la dichiarazione dello stato di emergenza e che quindi il Comune di Santeramo non deve avere timore di spendere soldi per la gestione dell'emergenza neve. Le spese saranno attutite anche con l'intervento dello Stato centrale". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una riunione convocata presso il centro della Protezione civile di Santeramo in Colle (Ba), per l'emergenza neve. Emiliano è arrivato questa mattina a Santeramo con un'autocolonna di mezzi della Protezione civile regionale, dei volontari e dell'Arif. "Sono i sindaci - ha detto il governatore - che per legge devono provvedere allo sgombero delle strade cittadine. Per le strade provinciali sta intervenendo la Città Metropolitana. Per quelle statali provvede il Governo attraverso l'Anas. La Regione in questa emergenza ha un mero ruolo di coordinamento e supporto. Ciononostante abbiamo messo a disposizione del sindaco di Santeramo, per la prima volta nella storia della Regione, i mezzi ARIF che abbiamo a disposizione per le funzioni di protezione civile. Questi ultimi sono stati adibiti al trasporto di pazienti dializzati. Stamattina di buon'ora sono andato di persona in Prefettura ed ho convinto il Prefetto di Bari, che ringrazio, a mandare a Santeramo anche la Brigata Pinerolo che da oggi ha già cominciato a lavorare per liberare le strade dalla neve e per raggiungere i casolari isolati. Ho poi richiesto al sindaco metropolitano Decaro, che coordina gli interventi sulle strade provinciali attorno a Santeramo, di dedicare qualche mezzo anche al supporto del sindaco per lo spazzamento delle strade cittadine. Aspettiamo infatti nuove nevicate e bisogna affrontare tutto con decisione, impegno, nella massima calma".