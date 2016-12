Roma, 27 dic. (askanews) - "I sindaci non sono soli. La Regione è qui e ha fretta di procedere, senza guardare in faccia a nessuno". Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante il sopralluogo di questa mattina presso la discarica "Burgesi" a Ugento, al fine di coordinare gli interventi necessari per affrontare la minaccia rappresentata dai fusti di materiale altamente inquinante che potrebbero esserci nella discarica.

"Sono qui - ha detto Emiliano - su invito dei Sindaci perché vogliamo capire sino in fondo la questione. È chiaro che l'archiviazione da parte della Procura di Lecce riguarda l'aspetto penale della vicenda e non quello ambientale, relativo alle bonifiche. Gli obblighi eventuali di bonifica sono imprescrittibili, cioè i soggetti che hanno compiuto, tollerato o in qualche modo colpevolmente agevolato l'attività criminosa che si è prescritta, hanno poi l'obbligo di ricercare, e in caso positivo di bonificare, l'area nella loro responsabilità".