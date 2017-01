Roma, 16 gen. (askanews) - "Mentre da un lato si finanzia il Pronto Soccorso privato della Mater Dei di Bari, con numeri risibili di accessi, per un totale di 7 milioni e mezzo di euro all'anno, contestualmente assistiamo, un po' ovunque, a difficoltà e tempi di attesa di oltre 8 ore ai Pronto Soccorso, con casi eclatanti come quello di questi giorni a Taranto". Lo dichiara, con una nota, il consigliere regionale Cosimo Borraccino, Presidente della II Commissione consiliare (Affari generali e Personale) della Regione Puglia. "Ieri sera 30 pazienti - aggiunge Borraccino - erano in attesa e 22 erano in visita al SS Annunziata, pazienti che entrati per problemi cardiaci, trasportati con autoambulanza alle ore 18 terminavano le consulenze alle ore 03,30. Mancano gli spazi, manca il personale - sottolinea quindin il consigliere - e tutto questo deriva dalla volontà di chiudere il pronto soccorso dell'ospedale di Grottaglie e contestualmente il pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Una scelta completamente sbagliata che stiamo pagando e che pagano soprattutto i cittadini della provincia jonica. Non si può continuare ad assistere a questi errori di programmazione grossolani che causano danni ingenti all'assistenza sanitaria". (Segue)