Bari, 7 gen. (askanews) - Si è risolta stamattina la situazione in Puglia lungo la strada statale 7 "Appia", tra le località di Altamura e Matera al confine regionale con la Basilicata, dove ieri sera un autobus, privo dei dispositivi antineve, è finito fuori strada, bloccando anche sei auto. L'impegno delle squadre Anas di intervento, in collaborazione con Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia, è durato circa 12 ore: mezzi sgombraneve hanno lavorato in condizioni di estrema difficoltà per permettere di raggiungere la località, dove imperversavano bufere di neve con forti venti.

Il pullman e gli automobilisti delle sei autovetture bloccati nel tratto stradale sono stati in costante contatto telefonico con la Sala Operativa Anas. Questa mattina è stato possibile raggiungere i mezzi e completare l'intervento. Al momento la strada resta chiusa al traffico a causa della situazione meteo avversa.

Le condizioni metereologiche continuano ad essere particolarmente estreme su tutto il Centro Sud Italia. Anas sconsiglia di mettersi in viaggio nelle regioni interessate: Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia Nord-Est. Anas raccomanda inoltre prudenza nella guida, ricordando che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione 'VAI Anas Plus', disponibile gratuitamente in 'App store' e in 'Play store'. Inoltre si ricorda che il servizio clienti 'Pronto Anas' è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148.