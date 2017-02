Roma, 27 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l'assessore al Lavoro Sebastiano Leo esprimono "soddisfazione" per l'accordo sulla cassa integrazione straordinaria per il personale dell'Ilva di Taranto, sottoscritto oggi a Roma alla presenza del presidente della Task force regionale per il lavoro, Leo Caroli. "La disponibilità della Regione - hanno detto Emiliano e Leo - a sostenere la formazione e la riqualificazione dei lavoratori ha sicuramente favorito l'accordo sulla cassa integrazione; di conseguenza ad oggi è scongiurata ogni dichiarazione di esuberi". Con l'accordo di oggi le parti si sono impegnate anche a convocare un tavolo tecnico regionale presieduto dall'assessorato al Lavoro per la condivisione di un percorso di accesso alla formazione continua.