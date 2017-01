Roma, 7 gen. (askanews) - In Puglia si registra una delle situazioni più critiche a causa della neve e del freddo intenso che ha colpito il centro sud e la protezione civile regionale fa sapere che anche per domani sono previste nevicate fino a quote di pianura e temperature sotto lo zero.

Continua infatti - spiega la protezione civile della Puglia - il flusso di correnti fredde siberiane che origina venti sostenuti e nevicate sul medio versante adriatico e su gran parte delle regioni meridionali. Oggi sulla Puglia nevicate diffuse, fino a quote di pianura o al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati sulla Puglia meridionale. Le temperature si mantengono al di sotto dello zero quasi ovunque con diffuse formazioni di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate. Venti ancora forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca sui settori litoranei e mareggiate lungo le coste esposte.(Segue)