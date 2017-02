Milano, 3 feb. (askanews) - Piemonte e Puglia vincono la terza edizione di "Accendiamo l'idea!": il concorso scolastico nazionale, promosso da Ecolamp e Legambiente, dedicato al corretto smaltimento di due particolari tipologie di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): i piccoli RAEE e le sorgenti luminose a risparmio energetico. Si parla quindi, fra gli altri, di smartphone, lettori mp3, videogames, rasoi, asciugacapelli, oggetti diffusissimi e d'uso quotidiano.

Con il concorso si è voluto stimolare i ragazzi, supportati dai loro insegnanti, in primo luogo a riflettere sull'importanza di conferire correttamente e in modo differenziato i piccoli apparecchi elettrici e le lampadine a fine vita e quindi ad ideare strumenti di comunicazione, come video spot e locandine, che potessero promuovere, in maniera efficace, questo tipo di comportamento eco-sostenibile.

Agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado è stata richiesta la creazione di una "locandina pubblicitaria" per promuovere la raccolta differenziata dei piccoli apparecchi elettrici e delle lampadine esauste: ha vinto il disegno "Il pianeta alleggerito" di Marco V. Lovascio della classe II D, secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Modugno - Rutigliano - Rogadeo" di Bitonto (BA).

I ragazzi delle scuole secondarie di II grado sono stati invitati a produrre, sullo stesso tema, uno "spot video" della durata massima di 30 secondi: vincitore il video realizzato dalla classe III AT del Liceo Giordano Bruno di Torino.

"E' un piacere constatare con quanto entusiasmo, anche per la terza edizione, i ragazzi e gli insegnanti abbiano aderito al concorso; sono moltissimi i lavori arrivati quest'anno. - ha detto Fabrizio D'Amico, direttore generale del Consorzio Ecolamp - Da sempre Ecolamp promuove iniziative che accostano l'informazione ambientale a momenti ludici e di divertimento. L'auspicio è che iniziative come questa favoriscano comportamenti sempre più eco-sostenibili da parte delle giovani generazioni e naturalmente che contribuiscano a far registrare tassi di raccolta differenziata dei RAEE sempre più elevati".

"La corretta raccolta differenziata è uno dei punti chiave per risolvere il problema dei rifiuti e di quelli elettrici e elettronici, come lampadine a basso consumo, cellulari e elettrodomestici, e dell'inquinamento che ne consegue. Oggi più che mai - dichiara Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente - è fondamentale coinvolgere le scuole in progetti di educazione ambientale, attività di sensibilizzazione e informazione sui temi ambientali e sul corretto smaltimento dei Raee, dai quali si potrebbero recuperare materiali preziosissimi da immettere nuovamente nel ciclo produttivo. I bambini sono i consumatori di oggi e di domani, hanno un ruolo di traino nelle famiglie e un ruolo chiave nel futuro della società, per questo siamo convinti che sia importante partire proprio dall'educazione delle nuove generazioni".

Ai vincitori di ciascuna delle due categorie, disegno e video, verrà consegnato un premio in materiale scolastico del valore di 500 euro. Inoltre, le due opere vincitrici saranno disponibili sul sito di Legambiente Scuola e Formazione http://www.legambientescuolaformazione.it/ e nella pagina dedicata sul sito Ecolamp http://www.ecolamp.it/vincitori-concorso-accendiamo-lidea-3-edizione/.