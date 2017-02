Numeri non elevatissimi ma è principio che non va

Roma, 2 feb. (askanews) - "Chiederemo al Governo di eliminare il permesso di abbattimento dei lupi, non che i numeri fossero elevatissimi ma è il principio che evidente non funziona". A spiegarlo è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, uscendo dalla Conferenza delle Regioni che ha chiesto al Governo di rinviare l'esame del piano lupi.

"Eventuali problemi di convivenza tra umani e animali non possono essere risolti esclusivamente con la tecnica dell'abbattimento. Inoltre - ha aggiunto Emiliano - il lupo è essenziale in molti luoghi del centrosud per mantenere l'equilibrio dell'ecosistema nei confronti dei cinghiali. Quindi eliminare i lupi è un'operazione che incide sull'equilibrio dell'habitat in modo sbagliato".