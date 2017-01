Roma, 16 gen. (askanews) - "Ci siamo impegnati a spendere 900 milioni di euro nel 2017 una sfida che vinceremo, e non per merito mio ma per merito di una struttura che è sempre riuscita in queste sfide. Sappiamo che tanti sono i problemi e gli inconvenienti e siamo certi che li supereremo insieme".

Si è svolta questa mattina, presso la Presidenza della Regione Puglia, la riunione del Comitato di Indirizzo del Patto per la Puglia tra il presidente della Regione Michele Emiliano e il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, prof. Claudio De Vincenti. Hanno partecipato anche gli assessori della Giunta e i dirigenti. La riunione ha avuto o scopo di approfondire alcune tematiche (depurazione acque, discariche, decreto Taranto, sanità, spesa farmaceutica, edilizia ospedaliera), oltre che valutare direttamente lo stato d'attuazione degli interventi previsti, esaminando anche le eventuali criticità.

"Abbiamo poi affrontato, e mi ha fatto piacere che il ministro abbia voluto intrattenersi su questo, la questione della depurazione delle acque e quella della sistemazione delle discariche con infrazione europea. Vuol dire che anche dal punto di vista emotivo, oltre che politico c'è una coincidenza di orientamenti. Un interesse comune che deriva dall'attenzione verso la salute dei pugliesi. I pugliesi hanno diritto ad avere tutelato il loro diritto alla salute ovunque risiedano" ha aggiunto Emiliano.(Segue)