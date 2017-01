Roma, 27 gen. (askanews) - Si è svolto all'Università di Foggia l'evento su "La nuova disciplina delle società partecipate". Il seminario è accreditato dall'Odcec e condiviso dal Ministero degli Interni per crediti revisori enti locali, in collaborazione con Anci Puglia, Comune di Foggia, Odcec Foggia, il network internazionale di revisione e consulenza Grant Thornton.

Tra gli obiettivi dell'evento l'analisi delle novità, opportunità e vantaggi della nuova disciplina delle società partecipate e dei piani di razionalizzazione, tra cui la riduzione del numero delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, gli stimoli e strategie per l'aggregazione di quelle di minori dimensioni, i benefici in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, strumenti di verifica delle scelte di razionalizzazione, analisi costi e benefici, valutazioni di costituzione di nuove società a partecipazione pubblica.

"Il nuovo Testo Unico Unico in materia di società a partecipazione pubblica rappresenta una grande opportunità per modernizzare il Paese e creare valore e occupazione grazie alle capacità manageriali degli amministratori delle oltre 8800 partecipate pubbliche. I piani di razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni permetteranno una riduzione efficiente del numero delle società partecipate, nuove strategie per l'aggregazione di quelle di minori dimensioni,vantaggi in termini di convenienza economica e sostenibilità, e migliori servizi ai cittadini", ha dichiarato Alessandro Fusellato, partner Grant Thornton Consultants ed head public&government.

"L'evento di oggi rappresenta una ottima occasione di analisi e confronto con amministratori pubblici, studiosi ed esperti del settore sulla dimensione economico-finanziaria del fenomeno delle società partecipate, sul loro ruolo chiave nell'economia del paese e servizi al cittadino, e al tempo stesso, su importanza strategica per il futuro dei processi di razionalizzazione, così come l'introduzione dello strumento informativo del bilancio consolidato allo scopo di salvaguardare il principio costituzionale del "buon andamento" della pubblica amministrazione", afferma il professor Nunzio Angiola, direttore Osservatorio-Laboratorio amministrazioni pubbliche Olap.