Roma, 7 gen. (askanews) - In Puglia la neve e il freddo non mollano, e il presidente della Regione Michele Emiliano posta il cellulare su Facebook per i cittadini: se avete bisogno di aiuto chiamate.

"Grazie alle centinaia di cittadini pugliesi che stanno educatamente e ordinatamente chiamando il mio numero per fornirmi informazioni e per chiedere aiuto" e posta il numero del cellulare. "Il mio numero - scrive Emiliano - non sostituisce i normali numeri di emergenza, ci mancherebbe, ma serve ad avere un contatto anche con me per informarmi di ció che vedete e che vi accade". E "ovviamente non devo certo ripetervi che se non ci sono motivazioni valide dovete stare a casa senza rischiare inutilmente e senza ingombrare le strade vero? La situazione è in peggioramento fino a stasera e proseguirà probabilmente fino a lunedì. Calma e gesso. Se avete bisogno di aiuto chiamate prima il vostro sindaco e poi me se non avete risolto il mio solito numero". E riposta il numero di cellulare. "Forza che ce la facciamo!", conclude.