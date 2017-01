Neve in Puglia, Emiliano: appello per raccolta sangue negli ospedali

Roma, 11 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi nuovamente a Santeramo per l'emergenza neve, mentre i volontari della Protezione civile sono al lavoro per liberare una stradina per prendere una signora che deve recarsi all'ospedale, ha dichiarato: "Colgo l'occasione per fare un appello: non c'è più sangue sufficiente, perché i donatori non riescono ad arrivare ai centri trasfusionali. Voglio davvero chiedere a tutti quelli che possono arrivare ai centri di raccolta sangue di farlo rapidamente. Voglio chiedere ai militari, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che possono dare una mano, di aumentare il livello delle donazioni. Siccome il problema si sta verificando in tutta Italia, non possiamo neppure contare sulle altre regioni. Serve uno sforzo particolare per tutti i pugliesi: chi può, si rechi ai centri di donazione sangue e ci dia una mano per favore". Rivolgendosi ai pugliesi ha concluso: "State combattendo benissimo questa battaglia contro la neve, adesso ci serve una mano per il sangue".